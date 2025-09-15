Operasi SAR pemandu jentera pengorek dihempap batu diteruskan hari ketiga

KUANTAN: Operasi mencari dan menyelamat pemandu jentera pengorek yang dilaporkan tertimbus dalam kejadian runtuhan bongkah batu di tapak kuari di Raub memasuki hari ketiga dengan kawasan pencarian diperluas.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Mohd Salahuddin Isa berkata operasi SAR bermula kira-kira 7.50 pagi selepas ditangguhkan pada 7 malam semalam.

Beliau berkata operasi hari ini turut melibatkan seekor anjing pengesan bernama Denti selain dibantu pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang menggunakan peralatan bagi mengesan pergerakan struktur.

“Cabaran utama pasukan SAR adalah untuk mengalihkan batu-batu besar selain tanah dan batu tidak stabil di kawasan itu yang meningkatkan risiko runtuhan semasa operasi,” katanya.

Lebih 30 anggota daripada pelbagai agensi antaranya JBPM, Polis Diraja Malaysia dan APM terlibat dalam operasi pagi ini.

Dalam kejadian 12.50 tengah hari Sabtu lepas, Mohammad Fazrul Illahi Ab Rahman yang berusia 30 tahun dilaporkan dihempap runtuhan bongkah batu ketika sedang mengendalikan jentera pengorek.

Mangsa dipercayai sempat melompat keluar daripada jentera sebelum dihempap manakala tiga pekerja warga asing turut dilaporkan cedera. – Bernama