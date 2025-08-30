Orang Asli Pos Balar bakal terima jambatan baharu

GUA MUSANG: Masyarakat Orang Asli di Pos Balar di sini, bakal menikmati kemudahan jambatan baharu merentasi Sungai Balar dalam tempoh terdekat bagi menggantikan jambatan yang runtuh pada Mei lepas.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Galas Mohd Syahbuddin Hashim berkata kerja-kerja pembinaan jambatan kekal berjalan mengikut jadual dan dijangka siap dalam masa kurang dua minggu.

Beliau berkata Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah meluluskan projek bernilai RM350,000 itu.

“Selain memberikan manfaat kepada penduduk kampung, jambatan ini turut memudahkan pergerakan murid dan guru Sekolah Kebangsaan (SK) Balar yang berulang-alik merentasi Sungai Balar,” katanya kepada pemberita di Pos Balar di sini hari ini.

Sementara itu, tinjauan Bernama mendapati penduduk bergantung kepada jambatan sementara yang dibina secara bergotong-royong.

Namun, struktur jambatan berkenaan menimbulkan kebimbangan terutama ketika musim hujan kerana tidak kukuh untuk pergerakan harian penduduk - BERNAMA