Pakej pelancongan istimewa untuk jururawat KKM di Sibu dan Bintulu

SIBU: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) melancarkan pakej pelancongan istimewa bagi jururawat KKM di Sibu dan Bintulu sebagai tanda penghargaan.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata pakej ini menawarkan tiket penerbangan pergi balik ke Kuala Lumpur pada harga RM138.

“Jururawat boleh dapatkan tiket ini menggunakan kod promosi Malaysia 68,” katanya semasa Majlis Makan Malam Apresiasi Jururawat 2025.

Tiong menjelaskan 14 hotel di Semenanjung Malaysia dan Kuching turut beri diskaun 15 peratus kepada jururawat.

Lima hotel di Sibu pula menawarkan diskaun 10 peratus bagi tempahan menggunakan Kad Pekerja Madani.

Tempoh tempahan bermula 1 hingga 30 September, manakala tempoh perjalanan dari 1 September hingga 31 Disember 2025.

Tiong menambah jururawat boleh buat tempahan di pusat khidmatnya dengan membawa dokumen pengenalan kakitangan.

“Butiran lanjut akan diumumkan selepas pelancaran ini,” katanya.

Beliau juga merancang untuk luaskan pakej ini kepada doktor dan ahli farmasi KKM di Sibu dan Bintulu.

Tiong mengucapkan terima kasih kepada semua jururawat atas dedikasi mereka dalam sektor kesihatan.

Beliau menekankan bahawa keyakinan pelancong ke Sarawak bergantung pada sistem kesihatan yang kukuh.

“Kerja keras jururawat membina keyakinan pelancong untuk datang,” ujarnya.

Majlis itu turut dihadiri Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat Alice Lau Kiong Yieng dan pegawai kesihatan tempatan. - Bernama