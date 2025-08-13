Pas perjalanan tol tanpa had SMART RM68 sempena HKHM 2025

KUALA LUMPUR: Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad (ALR) melancarkan Pas Perjalanan Tol Tanpa Had SMART atau Merdeka Unlimited Travel Pass (MUTP) sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025.

MUTP ditawarkan dari 16 Ogos hingga 16 September dengan sekali bayaran RM68.

Pas ini memberikan penjimatan hampir 50 peratus khususnya kepada pengguna Terowong SMART.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata MUTP membawa semangat inklusif selaras dengan prinsip Malaysia MADANI.

“Pengguna yang menggunakan SMART untuk berulang-alik ke tempat kerja setiap hari boleh menjimatkan hingga RM64,“ katanya.

Purata bayaran tol bulanan bagi pengguna SMART boleh mencecah RM132.

MUTP juga menyediakan akses pantas ke pusat bandar melalui lebuh raya yang menampung 19,000 kenderaan sehari.

Terowong SMART merupakan satu-satunya terowong dwi-fungsi di dunia yang menggabungkan laluan trafik dan saliran banjir.

Nanta berkata inisiatif ini membuktikan industri infrastruktur mampu membantu rakyat mengurus kos kehidupan harian.

“Program ini memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap industri lebuh raya,“ ujarnya.

MUTP boleh dibeli di 12 lorong tol Lebuhraya SMART dari Kuala Lumpur dan Sungai Besi.

Ia juga dijual di kaunter Plaza Tol SMART dan ruang pameran Dataran Singgahsana, Tun Razak Exchange (TRX). - Bernama