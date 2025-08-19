PBT Melaka diarah pastikan premis kibar Jalur Gemilang bulan kebangsaan

MELAKA: Pihak berkuasa tempatan (PBT) di Melaka diarah memastikan semua premis berlesen mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan.

Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana negeri Datuk Rais Yasin berkata arahan itu telah mula dilaksanakan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).

“Langkah ini akan diperluaskan ke semua PBT dan walaupun tiada tindakan penguatkuasaan dikenakan, namun usaha ini perlu disemai dengan PBT berperanan mengingatkan rakyat,” katanya.

Beliau menekankan pentingnya mengibarkan Jalur Gemilang dengan cara yang betul di premis masing-masing.

Rais berkata kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan kali ini semakin dirasai apabila kesedaran masyarakat untuk memasang Jalur Gemilang semakin tinggi.

“Insya-Allah, saya yakin semangat menyambut Hari Kebangsaan tahun ini terus berkobar dalam kalangan rakyat Melaka,” ujarnya.

Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana negeri Datuk Zulkiflee Mohd Zin.

Datuk Bandar MBMB Datuk Shadan Othman turut menyertai perhimpunan bulanan pentadbiran MBMB di Dewan Taming Sari. - Bernama