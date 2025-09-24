Pekerja swasta didakwa bunuh wanita dan peniaga telefon bimbit

GURUN: Seorang lelaki telah dihadapkan ke Mahkamah Majistret di sini hari ini atas pertuduhan membunuh seorang wanita dan seorang peniaga telefon bimbit pada 11 September lepas.

Syed Al Iqbal Syed Shahruddin, yang berumur 30 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Anis Suraya Ahmad.

Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.

Dia didakwa membunuh Ku Asraf Ku Shaif @ Ku Shuib, berumur 30 tahun, di hadapan sebuah rumah di Taman Nona, Guar Chempedak, Yan antara pukul 9 hingga 10 malam pada 11 September lepas.

Pekerja swasta itu juga didakwa membunuh Nurul Nur Syamira Khamis, berumur 28 tahun, di kawasan perumahan yang sama pada tarikh dan masa yang serupa.

Syed Al Iqbal berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Seksyen tersebut memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun, dan jika tidak dihukum mati hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 kali, jika sabit kesalahan.

Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nik Nurhazirah Tuan Yahya.

Tertuduh diwakili oleh peguam Abdul Hayyi Salim, Diyana Ibrahim dan Shameer Haziq Shaharuddin.

Anis Suraya menetapkan 21 Oktober depan untuk sebutan semula kes. – Bernama