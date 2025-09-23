Pelajar IKBN Miri nafi dibuli, polis sahkan ia gurauan hari lahir

MIRI: Seorang pelajar Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Miri yang tular dalam rakaman video media sosial menafikan dirinya dibuli.

Ketua Polis Daerah Miri ACP Mohd Farhan Lee Abdullah berkata pelajar tersebut bersama ibu bapanya telah hadir ke balai polis untuk memberikan penjelasan.

Beliau menyatakan kejadian dalam video itu hanyalah gurauan rakan-rakan sempena sambutan hari lahir pelajar berkenaan pada 19 September lepas.

“Tiada unsur paksaan atau penderaan dalam kejadian tersebut,” katanya dalam satu kenyataan.

Polis telah memanggil pegawai institut berkenaan, ibu bapa serta kesemua pelajar yang terlibat dalam rakaman video untuk diambil keterangan.

Siasatan mendapati kejadian berlaku dalam kawasan kampus IKBN Miri dan melibatkan pelajar berumur antara 18 hingga 24 tahun.

Mohd Farhan berkata polis mengklasifikasikan kes itu sebagai tiada tindakan lanjut berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh.

“Polis akan terus memantau perkembangan kes ini dan tidak akan berkompromi sekiranya muncul laporan atau bukti baharu,” katanya.

Beliau menegaskan tindakan tegas akan diambil andai wujud unsur jenayah buli yang dapat dibuktikan.

Pihak IKBN Miri juga mengesahkan kejadian tersebut dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelajar terlibat.

Mohd Farhan menasihati orang ramai agar tidak menular atau membuat spekulasi berkenaan rakaman video tersebut.

Beliau meminta orang ramai menyalurkan sebarang maklumat relevan terus kepada polis untuk tindakan sewajarnya.

Sebelum ini satu rakaman video berdurasi 13 saat telah tular di media sosial memperlihatkan sekumpulan lelaki mengangkat seorang individu.

Video tersebut menunjukkan individu itu dalam keadaan terkangkang hingga terkena tiang dan menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat.

Spekulasi berhubung kemungkinan berlaku kejadian buli telah tersebar luas sebelum penafian rasmi dikeluarkan. – Bernama