Pelajar perempuan 16 tahun maut ditikam berulang kali di sekolah

PETALING JAYA: Siasatan awal mendapati pelajar perempuan berusia 16 tahun yang maut ditikam di sebuah sekolah di sini pagi tadi ditikam berulang kali menggunakan dua senjata berbeza.

Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Shamsudin Mamat berkata pemerhatian pada badan mangsa menunjukkan tikaman berulang kali itu berkemungkinan menyebabkan kematian.

Beliau menyatakan terdapat banyak kesan tikaman tetapi bilangan sebenar tikaman belum dapat dipastikan.

Proses bedah siasat masih berlangsung untuk menentukan punca sebenar kematian mangsa.

Polis masih menjalankan siasatan motif kejadian dari semua sudut termasuk dakwaan di media sosial.

Shamsudin menekankan bahawa siasatan masih berjalan dan dilakukan secara menyeluruh.

Keterangan pelajar masih dirakam manakala semua maklumat perlu diteliti terlebih dahulu.

Pihak polis telah menubuhkan pasukan petugas khas bagi menyiasat kejadian tersebut.

Pasukan ini terdiri daripada anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dibantu pasukan forensik dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor.

Suspek berusia 14 tahun manakala mangsa berusia 16 tahun dengan kedua-duanya belajar di kelas peralihan.

Mangsa belajar di tingkatan tiga manakala suspek di tingkatan satu di sekolah yang sama.

Suasana pilu menyelubungi pekarangan Jabatan Patologi Pusat Perubatan Universiti Malaya apabila ahli keluarga mangsa hadir.

Keluarga mangsa hadir bagi urusan bedah siasat yang sedang dijalankan.

Dalam kejadian kira-kira 9.30 pagi tadi seorang pelajar perempuan tingkatan empat maut disyaki ditikam pelajar lelaki.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid Ismail mengesahkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kejadian berlaku di dalam kawasan sekolah dengan suspek berumur 14 tahun berjaya ditahan. – Bernama