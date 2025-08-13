Pemadam gesa larangan mutlak rokok elektronik di Malaysia

PUTRAJAYA: Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) menggesa kerajaan mengharamkan sepenuhnya rokok elektronik atau vape di seluruh negara.

PEMADAM mahu undang-undang khusus digubal untuk melarang semua bentuk vape, termasuk penjualan, pengedaran, dan pengiklanan.

Usul ini dibentangkan oleh Pengerusi Wanita PEMADAM Kebangsaan Datuk Jamelah A Bakar dalam Perhimpunan Agung Dwitahunan Ke-46.

Jamelah turut menggesa kerjasama semua kementerian dan agensi dengan Kementerian Kesihatan bagi melaksanakan pengharaman tersebut.

Antara cadangan lain ialah menaikkan umur minimum pembelian produk merokok kepada 21 tahun.

PEMADAM juga mahukan penguatkuasaan lebih ketat dan hukuman berat terhadap penjualan vape kepada individu bawah umur.

Kempen pendidikan awam mengenai bahaya vape perlu diperkasakan di sekolah dan komuniti.

Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad sebelum ini menyatakan KKM sedang meneliti langkah pengharaman penuh vape.

Cadangan pengharaman akan mengambil kira bukti saintifik, kes EVALI, dan implikasi ekonomi.

Enam negeri telah menghentikan pengeluaran lesen penjualan rokok elektronik, termasuk Johor dan Kelantan.

PEMADAM menyatakan penggunaan vape semakin membimbangkan, terutama dalam kalangan remaja dan belia.

Vape dipromosikan sebagai gaya hidup moden yang kononnya lebih selamat berbanding rokok biasa.

Perisa manis dan pemasaran agresif di media sosial mempengaruhi golongan muda.

Nikotin dalam vape menyebabkan ketagihan serius dan menjejaskan kesihatan mental serta fizikal.

PEMADAM mencadangkan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok 2024 diperkukuh.

Pasukan penguatkuasa khas perlu ditubuhkan untuk memantau dan membendung penjualan vape bercampur dadah. - Bernama