Pemandu Audi rempuh dua motosikal URB polis, positif alkohol

JOHOR BAHRU: Seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan polis selepas kereta Audi A6 yang dipandunya merempuh dua motosikal Unit Rondaan Bermotosikal Polis Diraja Malaysia di Kilometer 8, Jalan Johor Bahru-Air Hitam awal pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Balveer Singh Mahindar Singh berkata dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, kereta terbabit dari arah Skudai dipercayai hilang kawalan lalu melanggar dua motosikal jenis Kawasaki EX250 milik URB yang diletakkan berhampiran lokasi kejadian.

Dua anggota polis masing-masing berusia 29 dan 36 tahun sedang melaksanakan kawalan lalu lintas di lokasi kemalangan ketika kejadian berlaku.

Seorang daripadanya cedera di kaki kiri dan dirawat di Hospital Sultanah Aminah manakala seorang lagi anggota serta pemandu kereta tidak mengalami kecederaan.

Hasil saringan ujian pernafasan alkohol terhadap pemandu itu didapati positif manakala ujian awal air kencing pula negatif dadah.

Suspek direman selama dua hari bermula 7 hingga 8 September 2025 selepas mendapat kebenaran Mahkamah Johor Bahru.

Kes disiasat di bawah Seksyen 44(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah.

Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun dan denda antara 50,000 hingga 100,000 ringgit selain penggantungan lesen memandu selama 10 tahun.

Polis menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu agar menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Noor Azlina Abdul Raof di talian 019-7432966. – Bernama