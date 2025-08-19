Pemandu maut langgar lori tembikai di Kamunting

KAMUNTING: Seorang pemandu maut dalam kemalangan melibatkan lori membawa muatan telur dan lori tembikai di KM198.1 Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) arah utara.

Kejadian berlaku awal pagi tadi di Kamunting.

Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Shazlean Mohd Hanafiah mengesahkan pasukan menerima panggilan pada 5.18 pagi.

Sebanyak 16 anggota bomba dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Anggota melaksanakan kerja penyelamatan dengan menggunakan peralatan telescopic bagi membuat renggangan dan pemotong hidraulik untuk buat potongan pada bahagian lori,“ katanya.

Mangsa lelaki berusia 32 tahun berjaya dikeluarkan dari kenderaan.

Pasukan perubatan Kementerian Kesihatan mengesahkan kematian mangsa di tempat kejadian.

Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut.

Operasi penyelamatan tamat pada 6.52 pagi. - Bernama