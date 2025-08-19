Penerima zakat diminta amanah lapor jika tidak layak bantuan

KUALA LUMPUR: Penerima zakat diminta bersikap amanah dengan memaklumkan pihak berkuasa jika sudah tidak layak menerima bantuan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menekankan bantuan zakat MAIWP berdasarkan kelayakan semasa penerima.

Beliau menyatakan penerima yang masih layak akan terus dibantu.

Matlamat utama MAIWP adalah memastikan golongan asnaf mampu keluar daripada kepompong kemiskinan.

Falsafah di MAIWP adalah melahirkan golongan asnaf yang dapat keluar daripada kepompong kemiskinan.

Mereka diharap menjadi usahawan dan kemudian mengeluarkan zakat untuk membantu orang lain.

Program Ziarah Asnaf siri enam di Seputeh disertai pengurusan tertinggi MAIWP.

Program ini membolehkan pentadbiran zakat melihat langsung realiti kehidupan asnaf.

Ia juga merapatkan hubungan kemanusiaan antara pemberi dan penerima bantuan.

Mohd Na’im berkongsi pengalaman bertemu penerima asnaf yang baru berkahwin.

Penerima tersebut bergelut dengan penyakit buah pinggang dan memerlukan rawatan hemodialisis.

Kos hemodialisis adalah sebanyak RM4,000 sebulan dan setahun dalam RM50,000.

Dengan gaji RM2,500, hampir mustahil untuk menjalani rawatan ini.

MAIWP akan membantu beliau mendapatkan rawatan yang diperlukan.

Bantuan ini membolehkan pesakit meneruskan rawatan secara konsisten.

Mereka tidak perlu mengabaikan keperluan asas seperti sewa rumah dan perbelanjaan harian.

Seorang penerima bantuan Wan Mohd Elham Faiz Wan Mat menyatakan penghargaan terhadap bantuan MAIWP.

Bantuan tersebut meringankan bebannya menjalani rawatan hemodialisis tiga kali seminggu.

Kos rawatan mencecah RM280 setiap sesi.

Sebahagian kos ditampung oleh PERKESO yang menyediakan RM150 bagi setiap sesi.

Baki kos dibantu menerusi dana zakat MAIWP.

Beliau amat berterima kasih atas bantuan yang diterima.

Mohd Na’im merasmikan Pusat Agihan Zakat Seputeh yang menjadi cawangan kesembilan MAIWP.

PAZA bertujuan memudahkan urusan golongan asnaf di sekitar Seputeh.

Kebanyakan mereka menghadapi masalah pengangkutan untuk ke pusat agihan utama. - Bernama