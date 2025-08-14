Pengamal perubatan tradisional rugi RM180,066 dalam skim pelaburan Bitcoin

MUAR: Seorang pengamal perubatan tradisional mengalami kerugian besar berikutan penipuan pelaburan Bitcoin.

Ketua Polis Daerah Muar ACP Raiz Mukhliz Azman Aziz mengesahkan kes tersebut melibatkan mangsa berusia 49 tahun.

Mangsa dihubungi melalui WhatsApp oleh seorang wanita yang menawarkan skim pelaburan Bitcoin.

Skim itu kononnya menjanjikan pulangan antara 20 hingga 40 peratus dalam masa singkat.

Mangsa kemudian didaftarkan ke sebuah laman web pelaburan dan diarah berurusan dengan seorang pegawai.

Dari 8 hingga 12 Ogos lalu, mangsa melakukan lima transaksi ke dua akaun bank berbeza.

Jumlah keseluruhan wang yang dipindahkan mencecah RM180,066.

Mangsa kemudian diberitahu keuntungan pelaburannya telah mencecah RM391,997.24.

Namun, mangsa mula curiga apabila diminta membuat bayaran tambahan sebelum wang boleh dikeluarkan.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana penipuan.

Polis menasihati orang ramai agar berhati-hati dengan tawaran pelaburan dalam talian yang menjanjikan pulangan tidak munasabah - BERNAMA