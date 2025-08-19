Pengecualian cukai produk AS dimuktamadkan atas kepentingan bersama

KUALA LUMPUR: Pengecualian cukai jualan ke atas produk pertanian yang diimport dari Amerika Syarikat merupakan hasil perundingan tarif yang dimuktamadkan berdasarkan kepentingan bersama.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan perkara ini dalam sidang Dewan Rakyat. Beliau berkata pengecualian tersebut adalah antara hasil perbincangan yang membawa kepada pengurangan tarif timbal balas terhadap Malaysia.

“Oleh itu, sebarang pertimbangan pengecualian cukai kepada negara lain adalah tertakluk kepada rundingan berdasarkan permintaan serta tawaran balas,“ katanya.

Beliau menekankan syarat ia mesti memberikan manfaat dan keuntungan kepada Malaysia. Kenyataan ini dibuat sebagai jawapan kepada soalan Datuk Radzi Jidin mengenai pengecualian cukai untuk barangan import dari negara lain.

Tengku Zafrul menjelaskan situasi perdagangan semasa belum pernah berlaku di mana-mana negara. Malaysia tidak bersendirian dalam menghadapi keadaan dimana prinsip perdagangan pelbagai hala terpaksa diketepikan. Langkah ini demi melindungi kepentingan ekonomi dan politik masing-masing.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil AS bertujuan mewujudkan suatu order perdagangan dunia baharu. Order ini berasaskan perjanjian geopolitik dan geoekonomi semasa. Tahap kesesuaiannya dengan peraturan WTO bergantung kepada reka bentuk serta pelaksanaan spesifik.

“MITI akan mematuhi pelbagai peraturan perdagangan antarabangsa yang telah berkuat kuasa,“ tegasnya.

Kementerian akan mengkaji perkara tersebut dengan lebih terperinci dan berbincang dengan kementerian kewangan. Bagaimanapun, beliau menegaskan kerajaan akan terus berpegang pada prinsip perdagangan adil dan saksama.

Prinsip ini tanpa diskriminasi terhadap mana-mana negara termasuk rakan dagangan yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas. Mengenai tarif industri sarung tangan getah, sektor itu telahpun terkesan lebih awal.

Kos pengeluaran yang lebih tinggi berbanding negara lain menjadi faktor utama. China khususnya semakin giat melabur selepas pandemik COVID-19. Isu utama yang dihadapi bukan hanya berkaitan pelaksanaan tarif tetapi juga produktiviti.

“Justeru, kita perlu melihat perkara ini secara holistik tanpa mengira tarif sekalipun,“ jelasnya. Daya saing industri tempatan semakin berkurangan berbanding negara jiran. Negara jiran telah meningkatkan pelaburan dalam sektor ini dengan ketara. - Bernama