Penghubung hijau tingkatkan kemudahan pejalan kaki di Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR: Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Dr Maimunah Mohd Sharif berkongsi visi untuk mewujudkan rangkaian Penghubung Hijau mesra pejalan kaki yang menghubungkan destinasi tumpuan di ibu negara.

Beliau menyatakan inisiatif itu akan mempermudah pergerakan rakyat dan pelawat sambil merealisasikan konsep popular bandar 15 minit.

Maimunah menekankan bahawa projek ini akan memperkukuh identiti Kuala Lumpur sebagai hab mampan dan mesra rakyat untuk semua lapisan masyarakat.

Beliau mengharapkan kerjasama dan sokongan komuniti untuk menghubungkan KLCC ke TRX, Merdeka 118 dan Dataran Merdeka hanya dengan berjalan kaki.

Pelancaran edisi ketiga Sustainable September bertemakan Liveable and Lovable Precinct di Taman KLCC turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti komuniti.

Aktiviti tersebut termasuk larian santai, menanam pokok serta sesi zumba yang disertai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KLCC Holdings Datuk Seri Mohd Salem Kailany.

Maimunah menegaskan kerjasama semua pihak berkepentingan amat penting bagi mewujudkan Kuala Lumpur yang bersih, hijau dan sesuai didiami.

Beliau menyeru komuniti memainkan peranan lebih besar dalam mengurangkan sisa memandangkan bandar raya membelanjakan RM260 juta setahun untuk kerja pembersihan.

Maimunah menjelaskan pengurusan sisa mampan sangat penting dalam menjadikan bandar raya ini disayangi dan sesuai didiami oleh semua penduduk.

Beliau menyatakan pengurangan separuh penjanaan sisa melalui kitar semula boleh menjimatkan RM130 juta untuk menambah baik infrastruktur dan ruang awam.

Kerajaan juga sedang meneliti langkah membantu komuniti B40 khususnya penjaja dan peniaga kecil di tepi jalan dengan menaik taraf kompleks perniagaan.

Maimunah ingin melihat premis penjaja jalanan yang lebih bersih serta menawarkan makanan berkualiti untuk menarik lebih ramai pengunjung.

Beliau memohon bantuan, idea dan kerjasama semua pihak untuk memastikan penjaja serta peniaga kecil B40 terus maju dan berkembang. – Bernama