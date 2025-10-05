Peniaga bazar Deepavali Brickfields terima balik deposit tidak lama lagi

SUNGAI BULOH: Para peniaga di Bazar Deepavali Brickfields yang mengalami masalah lewat memulakan operasi akan menerima semula deposit mereka tidak lama lagi.

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan menyatakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memasang khemah baharu yang lebih kukuh dan besar di Little India Brickfields.

Beliau menegaskan tanggapan mengenai penglibatan langsungnya atau kementerian dalam penganjuran bazar tersebut adalah tidak tepat.

“Pihak kami hanya campur tangan selepas masalah timbul dan tidak mengetahui urusan tersebut pada awalnya,” katanya selepas melepaskan konvoi Deepavali Vanakam MADANI peringkat kebangsaan.

Ramanan menggesa orang ramai melihat sendiri khemah baharu yang lebih selamat dan kukuh itu.

Khemah sebelumnya dikritik sebagai terlalu kecil dan tidak berkualiti oleh peniaga.

Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan turut menyatakan kebimbangan mengenai keselamatan khemah berkenaan.

Beberapa khemah dilaporkan roboh akibat hujan lebat sebelum ini.

Setiap peniaga membayar RM2,500 setiap lot termasuk deposit RM2,000 dan bayaran perkhidmatan.

Langkah tambahan seperti perkhidmatan ulang-alik percuma dan kawasan parkir khas akan diumumkan tidak lama lagi.

Kemudahan tersebut bertujuan memudahkan pengunjung dan melancarkan aliran trafik di kawasan itu. – Bernama