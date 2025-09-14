Peniaga rugi RM135,000 dalam skim pelaburan dalam talian AAPL

SIBU: Seorang peniaga mengalami kerugian sebanyak RM135,000 akibat tertipu dengan skim pelaburan dalam talian baru-baru ini.

Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkipli Suhaili mengesahkan kejadian tersebut melibatkan mangsa lelaki berusia 40-an.

Mangsa menerima mesej WhatsApp daripada seorang wanita yang mendakwa berasal dari Kuala Lumpur pada 18 Jun lalu.

Wanita tersebut menawarkan peluang menyertai skim pelaburan bernama AAPL yang menjanjikan pulangan RM4.20 bagi setiap unit dilabur.

Mangsa kemudian diminta memuat turun aplikasi tertentu sebelum ditambahkan ke dalam kumpulan WhatsApp yang memaparkan keuntungan skim pelaburan.

Suspek turut memaklumkan mangsa akan memperoleh keuntungan RM42,000 selepas deposit awal dibuat.

Mangsa yang tertarik dengan tawaran itu membuat 18 pemindahan wang berjumlah RM135,000 ke akaun bank tempatan dari 4 hingga 9 September.

Mangsa tidak menerima sebarang keuntungan seperti dijanjikan dan sebaliknya diminta melabur lebih banyak wang.

Mangsa menyedari telah ditipu dan membuat laporan polis pada 13 September selepas gagal mendapatkan pulangan pelaburan.

Kes tersebut disiasat mengunder Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana penipuan. – Bernama