Peranan Malaysia dalam damai Thailand-Kemboja diiktiraf dunia

LARUT: Peranan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN dalam usaha mendamaikan ketegangan sempadan Thailand-Kemboja mendapat pengiktirafan dunia.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kepercayaan diberikan kepada Malaysia membuktikan penghormatan tinggi terhadap kestabilan politik dan ekonomi negara.

Beliau menyatakan, “Syukur Alhamdulillah, politik kita stabil, orang menghormati pembangunan ekonomi kita.”

Anwar menambah, “Bila berlaku pergaduhan, mereka menyerahkan usaha perdamaian kepada kita.”

Beliau turut mengakui wujud pihak yang enggan mengiktiraf peranan Malaysia, namun menegaskan hal itu tidak mengurangkan nilai sumbangan negara.

Ucapannya disampaikan semasa merasmikan Karnival Usahawan Tenusu MADANI di Kompleks Tenusu Farm Fresh Perak.

Turut hadir Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dan Menteri Pertanian Datuk Seri Mohamad Sabu.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek turut menyertai majlis berkenaan.

Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia Edgard D. Kagan mengakui kepimpinan negara dalam menyelesaikan ketegangan sempadan Thailand-Kemboja.

Beliau menyatakan mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) anjuran Malaysia membuktikan komitmen serantau.

Anwar menekankan hubungan baik dengan luar negara membuka peluang ekonomi.

“Peperangan antara Kemboja dan Thailand menyekat import, tetapi Farm Fresh berjaya memasarkan susu di Kemboja,“ katanya.

Anwar menambah kerajaan akan sokong sepenuhnya jika Farm Fresh ingin berkembang ke Thailand.

Kerajaan turut komited memperkukuh keterjaminan makanan termasuk industri tenusu tempatan.

Anwar memuji Farm Fresh atas sumbangannya dalam penghasilan produk, penciptaan pekerjaan dan program CSR.

Ketua Pengarah Operasi Farm Fresh Azmi Zainal berkata kompleks seluas 828 ekar di Perak memiliki 4,300 lembu tenusu.

Ladang tersebut menghasilkan 22,000 liter susu sehari atau 10 juta liter setahun, menjadikannya paling produktif di Malaysia.

Sebanyak 150 pekerja tempatan diupah, kebanyakannya bawah 30 tahun, selain membeli susu penternak kecil.

“Melalui CSR, kami beri biasiswa kepada 500 pelajar STPM dan akan lancar program tuisyen matematik tahun ini,“ jelas Azmi. - Bernama