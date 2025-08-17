Perarakan ANCP kembali ke Pulau Pinang selepas 35 tahun

GEORGE TOWN: ASEAN Navies’ City Parade (ANCP) kembali ke Pulau Pinang selepas 35 tahun, diadakan di Padang Kota Lama dengan sambutan meriah.

Acara ini anjuran Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bertujuan memperkenalkan tradisi ketenteraan laut kepada orang ramai.

Sebanyak 10 kapal perang dari negara ASEAN menyertai perarakan, termasuk kontinjen dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM Laut) dan veteran TLDM turut serta dalam acara penuh bersejarah ini.

Demonstrasi bot tempur dan flypast helikopter TLDM antara tarikan utama yang memukau pengunjung sejak awal pagi.

Sebanyak 301 peserta kontinjen kapal ASEAN dan 388 pelajar dari 11 sekolah menyertai perarakan dan persembahan pancaragam.

Kapal perang seperti KD Kedah, RSS Vigour, dan KRI Bung Tomo antara aset yang terlibat dalam perarakan ini.

ANCP diadakan serentak dengan Mesyuarat Panglima Tentera Laut ASEAN dan Eksesais Tentera Laut Multilateral.

Penganjuran ini mengimbau kenangan International Royal Fleet Review (IRFR) pada 1990 yang melibatkan 59 kapal perang.

Sebagai penghargaan, 30 veteran TLDM turut menyertai perarakan bersama persatuan kebudayaan tempatan.

Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib memeriksa Pasukan Kawalan Kehormatan Utama TLDM.

Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr Zulhelmy Ithnain turut hadir bersama pemimpin negeri dan pegawai tentera laut.

Menurut Panglima Wilayah Laut 3, ANCP memperkukuh hubungan serantau dan meneruskan legasi tentera laut ASEAN.

“ANCP bukan sekadar perarakan, tetapi simbol kesepakatan negara ASEAN,” kata Laksamana Pertama Mohd Norizal Fahrudin. - Bernama