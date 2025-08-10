Perpustakaan digital Kota Melaka bantu pelajar B40

MELAKA: Pelajar di kawasan Parlimen Kota Melaka, terutamanya daripada keluarga B40, kini berpeluang menikmati kemudahan pembelajaran moden melalui Perpustakaan Digital yang baharu dilancarkan.

Ahli Parlimen Kota Melaka Khoo Poay Tiong berkata perpustakaan itu memudahkan akses teknologi maklumat untuk pelajar yang sebelum ini menghadapi kekangan.

“Perpustakaan digital ini membantu pelajar menguasai kemahiran komputer, Internet dan aplikasi digital yang penting dalam pendidikan dan kerjaya,“ katanya.

Kemudahan ini turut memberi manfaat kepada pelajar lapan sekolah menengah di Kota Melaka untuk meneroka bidang STEM.

Khoo merasmikan perpustakaan tersebut di Pusat Komuniti Kampung Tujuh, Gajah Berang hari ini.

Perpustakaan itu mampu memuatkan 100 pelajar pada satu masa dan dilengkapi capaian Internet percuma serta komputer.

Ia juga menyediakan ruang mesra komuniti untuk pembelajaran individu atau berkumpulan tanpa bayaran.

Khoo berkata kerjasama dengan syarikat IT tempatan dirancang untuk menyediakan kursus dan bengkel pengaturcaraan.

“Ini akan mengukuhkan kemahiran pelajar untuk pasaran kerja masa depan,“ jelasnya.

Beliau berharap perpustakaan itu akan bertransformasi menjadi hab kecerdasan buatan dengan kerjasama industri teknologi- Bernama