PGA tumpas cubaan seludup 16,000 kg karkas babi di Kelantan

KOTA BHARU: Batalion 8 Pasukan Gerakan Am berjaya menggagalkan cubaan penyeludupan 16,000 kilogram karkas babi dalam satu operasi semalam.

Dua buah lori ditahan di Jalan Besar Kampung Apal sepanjang Lebuhraya Kelantan-Terengganu.

Komander Briged Tenggara PGA Datuk Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid mengesahkan penemuan karkas babi di belakang kenderaan tersebut.

Pemandu lori gagal menunjukkan dokumen sah berkaitan barangan yang disyaki diimport secara haram dari Thailand.

Tiga individu warganegara India berusia antara 23 hingga 46 tahun turut ditahan dalam operasi itu.

Mereka disyaki terlibat dalam penghantaran karkas babi tersebut ke pasaran tempatan.

Nilai rampasan termasuk kenderaan dianggarkan mencecah RM1.04 juta.

Kes diserahkan kepada Jabatan Veterinar Terengganu untuk siasatan lanjut.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 36(1) Akta Binatang 1953. - Bernama