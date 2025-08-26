Pindaan Akta Pendaftaran Negara selarikan pelaksanaan MyDigital ID

KUALA LUMPUR: Pindaan terhadap Akta Pendaftaran Negara 1959 dilaksanakan untuk menyelaraskan inisiatif dan dasar kerajaan khususnya berkaitan MyDigital ID.

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr Shamsul Anuar Nasarah menyatakan pindaan ini bertujuan memperkukuh pengiktirafan statutori MyDigital ID sebagai pengenalan sah.

Beliau menekankan keperluan penambahan pengambilan dan penggunaan data biometrik dengan tahap keselamatan dan kerahsiaan maklumat yang sesuai.

Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan sesi libat urus bersama jawatankuasa parlimen bagi meminda akta tersebut.

Jawatankuasa parlimen menyokong pindaan akta dan mengesyorkan peningkatan ciri keselamatan kad pengenalan.

Rang undang-undang ini juga meminda takrif data biometrik dan kuasa menteri dalam membuat peraturan.

Persidangan Dewan Rakyat akan bersambung esok. – Bernama