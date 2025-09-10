PM Anwar hentikan sementara lawatan menteri ke luar negara

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua lawatan menteri dan timbalan menteri ke luar negara dihentikan sementara waktu.

Arahan ini berkuat kuasa serta-merta bagi memastikan tumpuan penuh diberikan kepada persiapan Belanjawan 2026 dan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang juga Jurucakap Kerajaan MADANI menjelaskan arahan ini terkecuali bagi mesyuarat berjadual atau perkara yang telah diberi pertimbangan khusus oleh Jemaah Menteri.

“Ini bagi memastikan menteri-menteri memberi fokus dan keutamaan kepada pelaksanaan beberapa program dan juga persiapan menuju Belanjawan 2026, yang akan dibentangkan Perdana Menteri pada 10 Okt dalam masa beberapa minggu lagi.”

“Ia juga (bersempena) persiapan menuju sidang kemuncak ASEAN, yang akan berlangsung pada hujung Oktober. Jadi keputusan ini telah dibuat dan akan berkuasa serta-merta,” katanya pada sidang media Pasca-Mesyuarat Kabinet.

Belanjawan 2026 bakal dibentangkan Perdana Menteri pada 10 Oktober ini.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 akan berlangsung di ibu negara pada bulan hadapan, dengan beberapa pemimpin besar dijangka hadir termasuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Perdana Menteri China Li Qiang. – Bernama