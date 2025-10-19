PM Anwar hubungi rakan sejawat Pakistan, Afghanistan cari penyelesaian damai

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghubungi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Pemangku Perdana Menteri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund lewat malam tadi.

Anwar menyuarakan kebimbangan Malaysia terhadap peningkatan ketegangan di sepanjang sempadan kedua-dua negara tersebut.

Beliau menegaskan kepentingan mencari penyelesaian secara damai melalui saluran diplomasi dan dialog.

Pendekatan ini bertujuan mengelakkan konflik berpanjangan yang membawa kesengsaraan kepada rakyat serta menjejaskan keamanan rantau.

Anwar turut menzahirkan rasa dukacita dan simpati mendalam atas musibah banjir di Pakistan serta gempa bumi di timur Afghanistan.

Beliau menegaskan Malaysia akan terus berdiri teguh bersama Pakistan dan Afghanistan serta komuniti antarabangsa.

Malaysia komited menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memperkukuh semangat persaudaraan Islam.

Negara ini juga menyokong segala inisiatif ke arah keamanan serta kestabilan serantau termasuk rundingan damai.

Rundingan damai tersebut sedang diusahakan di bawah kelolaan Kerajaan Qatar menurut kenyataan Anwar di Facebook.

Bernama melaporkan Pakistan dan Afghanistan telah bersetuju melaksanakan gencatan senjata serta-merta selepas rundingan di Doha.

Rundingan damai itu diusahakan dengan perantaraan Qatar dan Turkiye menurut kenyataan Kementerian Luar Qatar pada Ahad. – Bernama