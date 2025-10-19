PM Anwar luang masa santuni rakyat di Program MADANI Rakyat Melaka

JASIN: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa hampir satu jam menyantuni ribuan rakyat sempena Program MADANI Rakyat 2025 Melaka.

Program tersebut berlangsung di Politeknik Merlimau di sini.

Anwar tiba sekitar 11.30 pagi dan diiringi oleh beberapa pemimpin kanan.

Beliau diiringi Menteri Pertahanan Datuk Seri Khaled Nordin dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ab Rauf Yusoh.

Turut serta ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Azhar Arshad.

Selepas merasmikan program berkenaan, beliau menyaksikan majlis pertukaran memorandum persefahaman kolaborasi strategik.

MoU tersebut berkaitan pembangunan Perwira SuperApp di pavilion Kementerian Pertahanan.

MoU itu ditandatangani antara Ketua Setiausaha MINDEF Datuk Lokman Hakim Ali dan Pengerusi Pernama Network Sdn Bhd Datuk Omar Shariff Mydeen.

Perwira SuperApp ialah aplikasi rasmi yang dibangunkan khas untuk komuniti MINDEF.

Aplikasi ini meliputi anggota tentera, veteran, kakitangan awam, pasukan simpanan dan ahli keluarga mereka.

Ia berfungsi sebagai hab digital sehenti yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan.

Perkhidmatan tersebut termasuk kerajaan, kewangan, pendidikan, kesihatan dan gaya hidup.

Perdana Menteri turut menyaksikan pertandingan tarik tali di kawasan aktiviti Sukan Permainan ATM.

Beliau kemudian menghadiri kenduri rakyat di khemah Selera Melaka. – Bernama