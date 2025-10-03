  1. Cerita
PM Anwar nikmati nasi kandar tertua, rasmi cawangan Hameediyah Masjid India

  • 2025-10-03 05:59 PM
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaminkan bacaan doa pada Majlis Perasmian Hameediyah Masjid India cawangan restoran nasi kandar tertua negara di pusat beli belah Semua House hari ini -fotoBERNAMAPerdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaminkan bacaan doa pada Majlis Perasmian Hameediyah Masjid India cawangan restoran nasi kandar tertua negara di pusat beli belah Semua House hari ini -fotoBERNAMA

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meluangkan masa menikmati hidangan nasi kandar di Restoran Hameediyah Masjid India, yang diiktiraf sebagai restoran nasi kandar tertua di negara ini.

Anwar tiba kira-kira 2.30 petang dan disambut oleh pemilik generasi ketujuh restoran berkenaan, Ahamed Seeni Pakir Abdul Shukur, bersama warga kerja Hameediyah.

Terdahulu, beliau merasmikan cawangan keenam restoran berkenaan yang dibuka pada November lepas di pusat beli-belah Semua House, sebelum beramah mesra dengan pengunjung serta menikmati juadah selama kira-kira 30 minit.

Restoran Hameediyah, yang mula beroperasi sejak 1907 di Pulau Pinang, diiktiraf oleh Malaysia Book of Records (MBR) pada 2020 sebagai restoran nasi kandar tertua di Malaysia.

Dalam satu kenyataan, pihak restoran memaklumkan mereka merancang membuka lebih banyak cawangan di seluruh negara dalam tempoh beberapa tahun akan datang- Bernama