PM Anwar rasmi Mesyuarat Menteri ASEAN Jenayah Rentas Sempadan di Melaka

MELAKA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan majlis pembukaan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan (AMMTC) ke-19 hari ini.

Perasmian ini menandakan bermulanya perbincangan peringkat tinggi bagi memperkukuh kerjasama serantau dalam menangani jenayah rentas sempadan.

Perdana Menteri dijangka menyampaikan ucapan pembukaan pada pukul 4.30 petang di sebuah hotel terpilih.

Ucapan beliau akan diikuti oleh ucapan daripada Setiausaha Agung ASEAN Dr Kao Kim Hourn.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail selaku Pengerusi AMMTC tahun ini juga akan berucap dalam majlis berkenaan.

Mesyuarat ini dihadiri oleh pemimpin AMMTC dan delegasi dari semua negara anggota ASEAN.

Turut serta ialah wakil dari Timor-Leste serta rakan dialog China, Jepun dan Korea Selatan.

Agenda hari ini melibatkan siri mesyuarat persediaan yang membabitkan pegawai kanan negara anggota ASEAN.

Rundingan dengan rakan dialog akan diadakan bagi memperincikan hal perbincangan sebelum sesi pleno.

Pada 4 September lalu, Saifuddin Nasution menyifatkan AMMTC bukan sekadar siri mesyuarat biasa.

Beliau menegaskan ia merupakan platform strategik yang menghimpunkan menteri-menteri ASEAN untuk berbincang dan menyelaras dasar.

Platform ini penting untuk memperkukuh kerjasama serantau dalam membanteras ancaman jenayah yang semakin kompleks.

Melaka menjadi tumpuan serantau pada minggu ini dengan kehadiran menteri-menteri dan pegawai kanan ASEAN.

Mereka berhimpun dari 8 hingga 12 September bagi menghadiri AMMTC Ke-19 dan mesyuarat berkaitan.

Program lima hari ini menumpukan kepada usaha memperkukuh kerjasama menangani pelbagai ancaman jenayah rentas sempadan.

AMMTC ke-19 diadakan bersempena dengan Kepengerusian ASEAN 2025 oleh Malaysia.

Tema mesyuarat ini ialah ‘Keterangkuman dan Kemampanan’ yang mencerminkan komitmen negara.

Komitmen ini adalah untuk membina komuniti ASEAN yang lebih selamat serta makmur untuk semua. – Bernama