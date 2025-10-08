PM Anwar tiba di Himpunan Solidariti Bersama Gaza di Axiata Arena

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Axiata Arena, Bukit Jalil bagi menyertai Himpunan Solidariti Bersama Gaza: Gelombang Malaysia, Palestin Merdeka.

Ketibaan Perdana Menteri pada pukul 8.30 malam disambut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara Datuk Dr Sani Araby Abdul Alim Araby.

Laungan “Bebas Palestin” dan “Free Palestin” oleh ribuan hadirin bergema di segenap penjuru dewan tertutup Axiata Arena.

Perdana Menteri dijangka menyampaikan pidato pada acara kemuncak himpunan itu yang dijadual pada pukul 9 malam.

Program yang diatur sepanjang himpunan bermula pukul 6 petang termasuk solat hajat dan Munajat Perdana untuk Gaza.

Deklamasi puisi oleh personaliti media Ahmad Fedtri Yahya serta persembahan daripada Munsyid Malaysia turut mengisi program.

Tidak ketinggalan mengisi slot himpunan ucapan beberapa delegasi Malaysia yang menyertai misi pelayaran Global Sumud Flotilla ke Gaza.

Antara yang hadir ialah Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman.

Selebriti Ardell Aryana, Heliza Helmi dan Zizi Kirana turut serta dalam himpunan tersebut.

Anwar yang juga penaung Sumud Nusantara dilaporkan berkata penganjuran himpunan ini bagi meraikan kepulangan wira kemanusiaan misi GSF.

Misi tersebut ditahan rejim Zionis sebelum dibebaskan dan selamat pulang ke tanah air.

Himpunan ini juga bertujuan terus menyemarakkan solidariti rakyat Malaysia bersama Palestin. – Bernama