Polis belum kenal pasti identiti dua mangsa rentung kemalangan

GEORGE TOWN: Polis masih belum berjaya mengenal pasti identiti dua individu yang maut rentung selepas kereta dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan dan terbakar di Jalan Permatang Baru Sungai Lokan.

Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizee Ismail menyatakan bedah siasat terhadap kedua-dua mayat mangsa sedang dijalankan di Hospital Kepala Batas.

Beliau menjelaskan pihak polis masih menunggu keputusan bedah siasat dan belum mengetahui identiti sebenar mangsa serta pemilik kenderaan terbabit.

“Kami tidak dapat mengesahkan sama ada mangsa merupakan warga asing atau tempatan tanpa keputusan bedah siasat dan laporan forensik,“ katanya selepas Majlis Pelancaran Festival Seni Hidup 2025 di Lebuh Armenian.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.09 pagi mengenai kejadian tersebut.

Pasukan bomba menggerakkan tujuh anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Butterworth ke lokasi kejadian.

Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Saga BLM dengan anggaran kerosakan 80 peratus akibat kemalangan jalan raya. – Bernama