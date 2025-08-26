Polis buru warga Indonesia tikam bekas isteri di Banting

SHAH ALAM: Polis sedang memburu seorang lelaki warga Indonesia bagi membantu siasatan kes menikam bekas isterinya di Banting semalam.

Ketua Polis Daerah Kuala Langat Supt Mohd Akmalrizal Radzi berkata suspek dipercayai masih membawa pisau yang digunakan dalam kejadian tersebut.

Beliau menyatakan motif jenayah itu didorong oleh rasa tidak puas hati suspek berumur 45 tahun terhadap mangsa selepas mereka bercerai.

“Suspek juga menuduh majikan mangsa menghasutnya untuk tidak kembali berhubung sebagai suami isteri,“ katanya dalam kenyataan media.

Mohd Akmalrizal memaklumkan suspek bernama Sanusi Saripin telah bercerai dengan mangsa selama setahun.

Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 8.50 pagi di Jalan Redan Kanchong Darat, Banting.

Mangsa wanita berusia 44 tahun mengalami pendarahan dalaman akibat tikaman di bahagian kiri perut.

Mangsa telah dibawa ke unit kecemasan Hospital Banting untuk rawatan intensif.

Pasukan forensik dari Ibu Pejabat Kontinjen Selangor dan Unit K9 Bukit Aman telah diminta membantu siasatan.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan berkaitan cubaan membunuh. – Bernama