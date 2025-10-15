Polis Johor tumpas sindiket dadah RM5.33 juta, empat ditahan

JOHOR BAHRU: Polis Johor berjaya menumpaskan sebuah sindiket pengedaran dadah melalui tiga serbuan berasingan di sekitar bandar raya ini dengan merampas pelbagai jenis dadah seberat 37.62 kilogram bernilai RM5.33 juta pada minggu lepas.

Ketua Polis Johor Datuk Ab Rahaman Arsad menyatakan operasi pada 10 dan 11 Oktober itu adalah hasil risikan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontinjen Johor yang turut membawa kepada penahanan empat lelaki warganegara Malaysia berusia antara 35 hingga 54 tahun.

Serbuan pertama di sebuah pangsapuri di Taman Delima berjaya menahan dua lelaki dan merampas 10 kilogram serbuk Methylenedioxymethamphetamine bersama dua kilogram pil ekstasi.

Polis juga merampas 735 gram serbuk ekstasi, 110 gram syabu, 60 gram pil Erimin 5 dan pelbagai peralatan memproses dadah di lokasi serbuan pertama itu.

Serbuan kedua di tepi jalan kawasan Taman Sri Tebrau menahan seorang lelaki dan merampas 1.44 gram syabu.

Seorang lagi suspek ditahan di sebuah pangsapuri di Jalan Larkin bersama 15.31 kilogram serbuk MDMA dan 3.46 kilogram serbuk ekstasi.

Rampasan di pangsapuri Jalan Larkin turut termasuk 3.49 kilogram pil ekstasi, 1.72 kilogram ketamin, 430 gram pil Erimin 5, 260 gram ganja dan 38 gram syabu.

Ab Rahaman berkata polis turut menyita tiga kenderaan iaitu Mazda CX-5, Toyota Vios dan Perodua Bezza serta pelbagai barangan kemas di bawah Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakan Harta) 1988.

Nilai keseluruhan rampasan dadah dan harta sitaan tersebut mencecah RM5.45 juta.

Sindiket itu dipercayai aktif sejak Mac lepas dan menyewa pangsapuri berpagar dengan kawalan keselamatan ketat sebagai tempat penyimpanan stok dadah.

Dadah-dadah tersebut kemudian akan diedarkan ke pasaran tempatan terutamanya ke kelab-kelab malam di sekitar Johor.

Jumlah dadah yang dirampas itu mampu menjejaskan kira-kira 115,948 individu pengguna dadah.

Ujian air kencing ke atas semua suspek mendapati mereka positif methamphetamine.

Dua daripada suspek tersebut mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan pelbagai kesalahan dadah dan jenayah lain.

Kesemua empat suspek kini direman sehingga 17 Oktober untuk membantu siasatan lanjut.

Mereka disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mandatori gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta tidak kurang 12 sebatan rotan jika sabit kesalahan. – Bernama