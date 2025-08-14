Polis siasat ugutan ke atas isteri Rafizi Ramli selepas serangan anak

SHAH ALAM: Polis belum menerima sebarang laporan rasmi berhubung ugutan yang diterima isteri Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar mengesahkan pihaknya sedang memantau situasi tersebut.

Beliau berkata siasatan akan dilakukan terhadap nombor telefon yang digunakan untuk menghantar mesej ugutan itu.

“Setakat petang ini laporan belum lagi dibuat, mungkin selepas ini akan dibuat oleh beliau (Rafizi),“ kata Shazeli dalam sidang media hari ini.

Rafizi sebelum ini mendedahkan isterinya menerima dua mesej ugutan pada awal pagi tadi.

Mesej pertama mengandungi ancaman “diam, andai teruskan AIDS” bersama emoji picagari.

Mesej kedua pula dihantar dari nombor telefon yang sama beberapa jam kemudian.

Keadaan anak Rafizi dilaporkan stabil selepas kejadian serangan di pusat beli-belah Putrajaya semalam.

Hospital telah mengambil sampel darah mangsa untuk pemeriksaan lanjut.

“Siasatan di tempat kejadian setakat ini belum menemukan picagari dipercayai digunakan dalam insiden ini,“ tambah Shazeli.

Rafizi dalam kenyataan semalam mengesahkan dua suspek lelaki mengekori kereta isterinya sebelum melakukan serangan.

Mangsa ditarik secara tiba-tiba dan dicucuk dengan jarum suntikan oleh suspek berpakaian hitam. - Bernama