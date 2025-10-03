Polis Temerloh tahan dua lelaki curi kabel ECRL

KUANTAN: Polis menahan dua lelaki termasuk seorang warga Kemboja yang disyaki mencuri kabel projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) dalam serbuan di sebuah bangsal kebun getah di Kawasan Perindustrian Temerloh, Mentakab pada 26 September lepas.

Ketua Polis Daerah Temerloh Pemangku ACP Mohd Nasyim Bahron menyatakan kedua-dua suspek berusia 30 dan 28 tahun cuba melarikan diri semasa serbuan kira-kira jam 7.05 malam itu.

Beliau berkata kedua-dua suspek berjaya ditahan selepas berlaku sedikit pergelutan dengan anggota polis.

Pemeriksaan dalam bangsal berkenaan menemui beberapa peralatan disyaki digunakan untuk mencuri kabel termasuk mesin pengisar.

Mohd Nasyim berkata siasatan awal mendapati kedua-dua suspek mengaku terlibat dalam beberapa kes mencuri kabel bersama dua individu lain yang masih bebas.

Dua individu yang masih bebas itu dikenali dengan nama samaran “Musang” dan “Sepet” menurut kenyataan polis.

Kertas siasatan kes berkenaan telah dihantar ke pejabat Timbalan Pendakwa Raya Pahang pada Rabu untuk tindakan lanjut.

Hasil serbuan itu juga menemui dadah jenis syabu seberat 5.16 gram di dalam poket seluar seorang daripada suspek.

Kedua-dua lelaki itu turut disahkan positif dadah jenis methamphetamine melalui ujian saringan.

Lelaki tempatan terbabit telah dituduh di Mahkamah Majistret Temerloh pada 30 September lepas mengikut Seksyen 39A(1) dan Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952.

Lelaki warga asing itu pula ditahan di bawah Akta Imigresen kerana tidak memiliki dokumen sah yang sah.

Suspek warga asing itu direman hingga 10 Oktober ini untuk siasatan lanjut. – Bernama