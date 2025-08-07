Pusat pakar pergigian pertama negara siap dibina di Negeri Sembilan

SEREMBAN: Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan di Jalan Rasah telah siap dibina dengan kos RM32 juta dan merupakan pusat pakar pergigian pertama di negara ini.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pembinaan projek di tapak seluas 0.8 hektar bersebelahan Klinik Kesihatan Seremban bermula pada 30 Mac 2021.

Projek ini diserahkan kepada Kementerian Kesihatan hari ini setelah siap pada 15 April lepas.

Ahmad berkata pusat berkenaan akan mula beroperasi bulan depan dengan menyediakan perkhidmatan pakar ortodontik, periodontik, dan pembedahan restoratif.

“Bangunan ini merangkumi 18 unit kerusi pergigian dengan projek pembinaan dilaksanakan oleh Derrida (M) Sdn Bhd menggunakan kaedah Sistem Binaan Berindustri (IBS).

Ia memperoleh penilaian skor IBS melebihi 70 peratus,” katanya semasa berucap pada Majlis Penyerahan Projek Siap Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan.

Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun turut hadir dalam majlis tersebut bersama Pengarah JKR negeri Datuk Ir Wan Hasnan Wan Musa.

Ahmad berkata KKR melalui Jabatan Kerja Raya akan melaksanakan 167 projek kemudahan kesihatan di seluruh negara dengan kos RM18.05 bilion.

Ini termasuk 60 projek bernilai RM5.54 bilion dalam fasa perancangan manakala bakinya dalam fasa pembinaan dan projek pascapembinaan.

Setiausaha Bahagian Kanan Pembangunan KKM Datin Paduka Roslinah Md Jani berkata pusat ini merupakan fasiliti pertama di negara ini yang menawarkan perkhidmatan kepakaran pergigian di luar hospital.

Beliau berkata ia berfungsi sebagai pusat sehenti bagi perkhidmatan kepakaran pergigian di Zon Tengah meliputi Negeri Sembilan, Putrajaya, dan Melaka.

“Penubuhan pusat ini akan memberi akses perkhidmatan kepakaran pergigian lebih menyeluruh khususnya bagi kes rujukan daripada fasiliti kesihatan pergigian lain.

Tempoh menunggu pesakit kini dapat dikurangkan dengan ketara dari dua bulan kepada hanya dua atau tiga minggu,” katanya.

Roslinah berkata pusat ini turut dilengkapi dengan sebuah makmal kemahiran, satu kemudahan unik yang belum pernah disediakan oleh fasiliti pergigian lain sebelum ini.

Aminuddin berkata projek ini adalah antara inisiatif penting Kerajaan Negeri dan Persekutuan bagi memperkukuh infrastruktur kesihatan pergigian di negeri ini.

Beliau berkata pusat ini menyediakan perkhidmatan kesihatan pergigian berkualiti, pantas, dan berkesan untuk manfaat rakyat.

“Rakyat dapat menerima rawatan pergigian lebih baik memandangkan kos rawatan di klinik swasta yang semakin tinggi,” katanya. – Bernama