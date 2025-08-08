Pusat Rehabilitasi Neuro-Robotik PERKESO di Ipoh mula terima pesakit

IPOH: Pusat Rehabilitasi Neuro-Robotik dan Cybernics Kebangsaan PERKESO di Ipoh telah mula menerima 32 pesakit sejak 22 Julai lalu sebagai sebahagian daripada operasi rintis.

Pusat seluas 15.6 hektar ini dilengkapi dengan teknologi cybernics dari Jepun dan dijangka beroperasi sepenuhnya pada tahun hadapan.

Menurut PERKESO, kemajuan kerja fizikal di pusat pemulihan bertaraf dunia itu telah mencapai 95.4 peratus setakat 31 Julai.

Pengarah Eksekutif Pusat Rehabilitasi PERKESO, Datuk Dr Hafez Hussain, berkata fasa rintis membolehkan pasukannya menyesuaikan diri dengan teknologi canggih sebelum pengoperasian penuh.

“Kami mula menerima beberapa pesakit untuk program pemulihan awal dalam fasa rintis,“ katanya.

Beliau menambah bahawa bangunan pusat telah memperoleh Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan bagi semua blok.

Pusat ini mampu menampung sehingga 700 pesakit pada satu-satu masa dan bakal menjadi rujukan serantau dalam pemulihan neurologi, ortopedik, dan vokasional.

Teknologi Hybrid Assistive Limb (HAL) yang digunakan di sini merupakan yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara.

“Pusat ini memberi tumpuan kepada pemulihan menyeluruh meliputi aspek fizikal, psikososial, vokasional, dan teknologi,“ jelas Dr Hafez.

PERKESO menegaskan pusat ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasa agenda kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja.

Ia juga menjadi simbol pelaburan negara dalam inovasi kesihatan dan sokongan menyeluruh kepada rakyat pascakecederaan. - Bernama