Ramanan diberi tanggungjawab kawal selia projek kuil dan sekolah Tamil

KUALA LUMPUR: Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan diberi tanggungjawab mengawal selia dan memantau pelaksanaan projek yang melibatkan kuil dan sekolah Tamil.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmood Merican mengarahkan Ramanan bertanggungjawab menjaga hal ehwal komuniti India.

Arahan tersebut termasuk merangka inisiatif baharu bagi masyarakat India di Malaysia.

Ramanan yang juga Naib Presiden PKR dan Ahli Parlimen Sungai Buloh mengesahkan menerima surat berhubung perkara tersebut pada Isnin lalu.

“Ya, saya telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan dan saya akan ulas lanjut selepas mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat,” katanya.

Beliau berkata perancangan seterusnya akan melibatkan perbincangan bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan.

Langkah-langkah konkrit dijangka diumumkan menjelang hujung minggu ini atau minggu depan.

Sejak dilantik pada Disember 2023, Ramanan telah melaksanakan beberapa inisiatif melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) untuk memperkasakan ekonomi komuniti usahawan India.

Antaranya termasuk peruntukan 100 juta ringgit melalui Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI) dan SPUMI Goes Big melalui TEKUN Nasional.

Jumlah tersebut merupakan peruntukan terbesar yang pernah diperuntukkan khusus untuk komuniti India.

Selain itu, Ramanan berkata 100 juta ringgit diperuntukkan untuk pemerkasaan usahawan wanita India melalui Prosperity Empowerment and A New Normal for Indian Women (PENN).

Seratus juta ringgit lagi diperuntukkan melalui Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing-i (BRIEF-i).

Lima puluh juta ringgit diperuntukkan untuk Skim Pembiayaan Vanigham di bawah SME Bank bagi membantu perusahaan kecil.

Program lain termasuk geran padanan 6 juta ringgit melalui Business Accelerator untuk Syarikat Milikan India (I-BAP) SME Corp.

Inisiatif tambahan meliputi bantuan rumah ibadat, Program Vanakkam Madani, Empowering Indian Entrepreneurs (EIP), dan bantuan geran untuk Koperasi Komuniti India (Bakti Madani) di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. – Bernama