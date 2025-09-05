Rang Undang-Undang Kredit Pengguna 2025 dijangka diwarta akhir tahun

PUTRAJAYA: Rang Undang-Undang Kredit Pengguna 2025 dijangka akan diwartakan pada akhir tahun ini bagi memberikan perlindungan lebih menyeluruh kepada pengguna.

Rang undang-undang ini akan mengawal selia caj keterlaluan dan memastikan amalan kutipan hutang yang beretika dilaksanakan.

Ia juga mewujudkan kerangka kawal selia yang konsisten untuk pemain industri kredit sekaligus memperkukuh kepercayaan terhadap sistem kewangan negara.

Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang tersebut pada 4 September bagi memperkukuh kawal selia terhadap industri kredit pengguna.

Rang undang-undang ini akan melindungi rakyat daripada amalan tidak adil, tidak telus serta menindas dalam industri kredit.

Enam perkhidmatan kredit pengguna yang sebelum ini tidak dikawal selia kini akan berada di bawah pengawasan dengan kelulusan rang undang-undang ini.

Perkhidmatan tersebut termasuk skim beli sekarang bayar kemudian, pemfaktoran, pajakan, perkhidmatan kutipan hutang dan pengurusan hutang.

Semua perkhidmatan ini akan dikawal selia oleh Suruhanjaya Kredit Pengguna di bawah Fasa 1 apabila akta ini dikuatkuasakan.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying menyatakan RUUKP akan menjadi akta induk yang diguna pakai oleh semua Pihak Berkuasa Pengawal Seliaan dan Penyeliaan.

Rang undang-undang ini merupakan manifestasi reformasi berpengaruh untuk memperkukuh perlindungan pengguna dan mengatur semula landskap kredit negara.

Kerajaan MADANI tidak memandang remeh prinsip keadilan dan keterangkuman dalam semua aspek tadbir urus bagi memastikan kemaslahatan rakyat.

RUUKP juga membuka laluan kepada penubuhan Suruhanjaya Kredit Pengguna sebagai sebuah badan bebas yang akan mengawasi penyedia kredit.

Suruhanjaya tersebut mempunyai empat fungsi utama termasuk menasihati Menteri Kewangan dalam semua perkara berkaitan kredit pengguna.

Fungsi lain termasuk menasihati kerajaan dalam pembentukan dasar kebangsaan dan menggalakkan perlakuan adil oleh pemberi kredit.

Suruhanjaya juga akan merangsang perkembangan industri kredit pengguna yang cekap dan telus untuk manfaat semua pihak. – Bernama