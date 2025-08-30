Replika mercu tanda dan ratusan Jalur Gemilang hiasi Kampung Chulek

GOPENG: Replika Menara Berkembar Petronas, Proton Saga, pesawat, kapal layar dan bunga raya gergasi menghiasi beberapa kediaman di Kampung Chulek sempena sambutan Bulan Kebangsaan.

Kira-kira 30 rumah penduduk menyertai Program Halaman Rumah Merdeka anjuran pusat perkhemahan dan rekreasi, Gopeng Glamping Park.

Penduduk Ahmad Ali Mingan, 72, berkata dia dibantu isteri serta anak lelakinya mengambil masa dua minggu untuk menyiapkan pelbagai hiasan dan replika.

Bekas kontraktor itu berkata dia menggunakan pelbagai bahan terbuang untuk menghasilkan replika pesawat dan kapal layar.

“Saya membelanjakan kira-kira RM700 hingga RM800 untuk membeli bendera serta zink untuk membuat kapal layar,“ katanya.

“Tahun ini merupakan kali ketiga saya menyertai Program Halaman Rumah Merdeka,“ tambah Ahmad Ali.

Siti Hajar Abd Fatah, 53, berkata dia bersemangat menggantung Jalur Gemilang serta mempamerkan pelbagai barangan antik.

“Walaupun tiada pertandingan sekali pun, saya memang bersemangat setiap tahun menghiasi halaman rumah dengan dekorasi kemerdekaan,“ ujarnya.

“Secara kebetulan saya juga lahir pada bulan kemerdekaan, iaitu pada 29 Ogos,“ katanya yang mengambil masa kira-kira dua minggu untuk menyiapkan hiasan berkenaan.

Pengarah Program Halaman Rumah Merdeka Mohd Riduan Jamaludin berkata tahun ini merupakan kali ketiga pihaknya menganjurkan program itu.

“Tujuan kami menganjurkan program sebegini adalah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan seterusnya merapatkan silaturahim antara pengunjung Gopeng Glamping Park dengan penduduk setempat,“ jelasnya.

“Penganjuran program sebegini mampu menjadi tarikan pengunjung yang datang ke Gopeng Glamping Park untuk melihat hiasan dan dekorasi kemerdekaan di halaman rumah penduduk di sini,“ tambah Mohd Riduan.

Beliau berkata hadiah wang tunai akan diberikan kepada penduduk yang berjaya meraih markah tertinggi yang diadili menerusi proses penjurian esok bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2025. – Bernama