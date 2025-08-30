51 individu positif dadah ditahan dalam operasi AADK di Mukah

MUKAH: Seramai 57 individu telah ditahan dalam operasi Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) selama tiga hari yang berakhir semalam di daerah ini.

Sebanyak 51 daripada mereka disahkan positif dadah melalui ujian saringan awal air kencing.

Ops Perdana/Ops Bersepadu Siri 3/2025 itu dijalankan dari 27 hingga 29 Ogos di kawasan berisiko tinggi sekitar Mukah.

Operasi ini melibatkan dua pegawai dan 14 anggota penguat kuasa AADK Daerah Mukah serta AADK Sarawak.

“Kesemua 57 individu yang ditahan telah menjalani ujian saringan awal air kencing dan hasilnya 51 individu didapati positif dadah methamphetamine,” menurut kenyataan itu.

Semua yang disahkan positif akan didakwa di bawah Akta Penagih dan Penyalah Guna Dadah dan Bahan (Rawatan dan Pemulihan) 1983.

Daripada jumlah itu, 48 adalah lelaki dan tiga wanita dengan pelbagai peringkat umur.

Seramai 37 individu berusia 19 hingga 40 tahun manakala 12 orang berusia 41 hingga 50 tahun.

Dua lagi masing-masing berusia 51 dan 60 tahun dalam operasi tersebut.

AADK menegaskan komitmen memperkukuh penguatkuasaan dan melaksanakan program pencegahan serta pemulihan.

Ini bagi memastikan Bahagian Mukah dan Sarawak bebas daripada ancaman dadah. – Bernama