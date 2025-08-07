RGT Lumut cipta 3,000 pekerjaan dalam RMK13 - MB Perak

IPOH: Projek strategik Terminal Penggasan Semula (RGT) Ketiga di Lumut yang termasuk dalam Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) dijangka menghasilkan 3,000 peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan.

Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad menyatakan projek itu akan dilaksanakan di Bandar Perindustrian Maritim Lumut (LuMIC) dan bermula awal tahun depan.

“Projek ini dianggarkan membuka peluang pekerjaan tidak kurang 3,000 orang dalam bidang kimpalan,“ katanya.

Beliau menekankan pencapaian ini selaras dengan Pelan Perak Sejahtera 2030 yang bertujuan meningkatkan peluang pekerjaan.

Saarani berkata demikian selepas merasmikan program Nadwah Mendepani Cabaran Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Kerangka Syariah di Royal Perak Golf Club.

Kerajaan akan berusaha mencari bakat baharu tempatan bagi memenuhi keperluan projek ini.

Projek RGT dijangka memberi impak besar kepada ekonomi negeri Perak.

Saarani mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sokongan terhadap Pelan Perak Sejahtera 2030 dalam RMK13.

“Kerajaan pusat merestui dan bersedia membantu menjayakan projek ini,“ katanya.

Pada 31 Julai lalu, Perdana Menteri membentangkan RMK13 yang merangkumi lima projek utama di Perak.

Antaranya ialah pembangunan Taman Perindustrian Bersepadu Hijau Kerian (KIGIP) dan Lembah Automotif Berteknologi Tinggi (AHTV).

RGT Ketiga akan dibangunkan oleh Petroliam Nasional Bhd (PETRONAS) dengan kapasiti pemprosesan gas asli cecair (LNG) yang setara dengan dua terminal sedia ada.

Terminal baharu ini akan menyamai kapasiti RGT di Sungai Udang, Melaka dan Pengerang, Johor - Bernama