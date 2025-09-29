Ringgit dibuka mendatar berbanding dolar AS didorong petunjuk Fed

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka mendatar berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari Isnin berikutan peniaga terus berhati-hati dengan petunjuk bercampur daripada pegawai Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengenai prospek kadar faedah.

Pada pukul 8.01 pagi, mata wang tempatan dicatatkan pada 4.2200/2250 sama seperti penutup hari Jumaat lepas pada 4.2200/2250.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata peniaga dan pelabur masih belum mencapai kata sepakat mengenai keutamaan Rizab Persekutuan sama ada pertumbuhan atau inflasi.

Beliau menjelaskan ketidaktentuan ini mengehadkan kenaikan mata wang pasaran sedang pesat membangun termasuk ringgit.

Dolar AS juga mendapat momentum dengan Indeks Dolar AS diniagakan melebihi paras 98 mata.

Mohd Afzanizam menjangkakan ringgit akan diniagakan dalam julat RM4.22 hingga RM4.23 untuk hari ini.

Pada sesi pembukaan, ringgit didagangkan rendah berbanding sekumpulan mata wang utama.

Ia merosot berbanding yen Jepun kepada 2.8265/8301 daripada 2.8171/8206 semasa penutupan Jumaat lepas.

Ringgit berkurangan berbanding pound kepada 5.6599/6666 daripada 5.6345/6412 sebelumnya.

Mata wang tempatan juga susut berbanding euro kepada 4.9416/9475 daripada 4.9281/9340.

Ringgit kebanyakannya rendah berbanding mata wang negara ASEAN lain.

Ia merosot berbanding dolar Singapura kepada 3.2680/2721 daripada 3.2630/2671.

Mata wang Malaysia berkurangan berbanding baht Thailand kepada 13.0849/1081 daripada 13.0587/1069.

Bagaimanapun, ringgit diniagakan tidak berubah berbanding rupiah Indonesia pada 252.1/252.5.

Ia juga kekal stabil berbanding peso Filipina pada 7.25/7.27 seperti penutupan Jumaat lepas. – Bernama