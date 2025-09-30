Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar AS berikutan kebimbangan penutupan kerajaan

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong oleh kebimbangan mengenai kemungkinan penutupan operasi kerajaan Amerika Syarikat.

Penganalisis menyatakan penutupan kerajaan persekutuan AS mungkin berlaku melainkan Kongres mencapai persetujuan pembiayaan sebelum tahun fiskal baharu bermula 1 Oktober.

Pada pukul 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.2125/2210 berbanding dolar AS berbanding penutupan 4.2150/2200 pada hari Isnin.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata penutupan kerajaan AS akan memberi kesan ketara kepada ekonomi global.

Beliau menjelaskan penutupan itu boleh menjejaskan peranan agensi utama seperti Biro Perangkaan Buruh Amerika Syarikat.

Data penting seperti laporan gaji bukan ladang yang dijadualkan Jumaat ini mungkin akan ditangguhkan sekiranya penutupan berlaku.

“Kesukaran akan timbul untuk memantau trend terkini dalam pasaran buruh AS ketika Rizab Persekutuan menekankan peningkatan risiko penurunan pekerjaan,“ katanya.

Mohd Afzanizam mencatatkan Indeks Dolar AS menurun kira-kira 0.25 peratus kepada 97.906 mata.

Beliau menjangkakan ringgit akan diniagakan antara RM4.20 dan RM4.21 sepanjang hari ini selepas mencatat kenaikan 0.12 peratus semalam.

“Ringgit berpotensi melepasi paras psikologi RM4.20 terutamanya jika Fed meneruskan penurunan kadar faedah berikutan penutupan kerajaan AS,“ tambahnya.

Ringgit juga menunjukkan prestasi positif terhadap kebanyakan mata wang utama lain pada paras pembukaan.

Unit tempatan meningkat berbanding yen Jepun kepada 2.8340/8399 daripada 2.8365/8400 semalam.

Ringgit menokok berbanding pound Britain kepada 5.6582/6696 daripada 5.6612/6679 pada penutupan sebelumnya.

Bagaimanapun, ringgit merosot sedikit berbanding euro kepada 4.9404/9504 daripada 4.9387/9446.

Mata wang tempatan juga kebanyakannya lebih tinggi berbanding mata wang ASEAN kecuali baht Thailand.

Ringgit melonjak berbanding dolar Singapura kepada 3.2653/2723 daripada 3.2664/2706.

Ia menambah berbanding rupiah Indonesia kepada 252.5/253.1 daripada 252.6/253.1.

Ringgit menokok berbanding peso Filipina kepada 7.24/7.26 daripada 7.25/7.26 sebelumnya.

Namun, ringgit merosot berbanding baht Thailand kepada 13.0669/1002 daripada 13.0649/0857. – Bernama