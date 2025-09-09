Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar US susulan jangkaan kadar faedah

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa, meneruskan aliran kenaikan susulan kelemahan mata wang AS dalam persekitaran jangkaan kenaikan kadar faedah.

Mata wang tempatan meningkat kepada 4.2070/2275 berbanding dolar AS pada pukul 8 pagi berbanding penutupan 4.2165/2205 pada Isnin.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid menyatakan Indeks Dolar AS terus merosot ekoran jangkaan penurunan kadar Rizab Persekutuan minggu depan.

Beliau berkata data pekerjaan AS yang lebih lemah mempengaruhi sentimen pasaran terhadap prospek kadar faedah Fed.

“Ahli ekonomi akan memerhatikan Banci Suku Tahunan Pekerjaan dan Upah yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Buruh AS lewat hari ini,“ katanya.

Mohd Afzanizam menekankan mesej utama ialah pasaran buruh yang lemah dan Fed dilihat sedang mengawal pengurangan kadar faedah.

Pada peringkat tempatan, beliau menjangkakan ringgit mengekalkan kenaikan dalam julat 4.21 hingga 4.22 bagi setiap dolar.

Bagaimanapun, ringgit didagangkan rendah berbanding kebanyakan mata wang utama lain.

Unit tempatan merosot berbanding yen Jepun kepada 2.8545/8686 daripada 2.8536/8565 pada penutupan sebelumnya.

Ringgit juga berkurangan berbanding pound Britain kepada 5.7009/7287 daripada 5.6956/7011 dan turun berbanding euro kepada 4.9508/9749 daripada 4.9430/9477.

Sebaliknya, ringgit didagangkan lebih tinggi berbanding kebanyakan mata wang ASEAN.

Mata wang Malaysia meningkat berbanding rupiah Indonesia kepada 257.9/259.3 daripada 258.5/258.8.

Ringgit juga menokok berbanding dolar Singapura kepada 3.2795/2958 daripada 3.2831/2865 dan menambah berbanding peso Filipina kepada 7.42/7.46 daripada 7.43/7.44.

Namun, ringgit merosot berbanding baht Thailand kepada 13.2734/3452 daripada 13.2299/2491 sebelumnya. – Bernama