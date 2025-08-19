Ringgit naik berbanding dolar US dan mata wang utama

KUALA LUMPUR: Ringgit menunjukkan peningkatan berbanding dolar US dan mata wang utama hari ini.

Peningkatan ini berlaku walaupun dolar AS mencatat kenaikan semasa perundingan antara AS dan Ukraine.

Pada pukul 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.2190/2320 berbanding dolar US berbanding 4.2200/2240 semalam.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd, Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid, menyatakan pelabur memberi tumpuan kepada perbincangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Beliau turut menyebut keputusan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan (Fed) AS bulan depan sebagai faktor utama.

Semalam, Trump bertemu Zelenskyy sebelum berbincang dengan pemimpin Britain, Jerman, Perancis, Itali, Finland, EU dan NATO.

“Indeks Dolar AS (DXY) meningkat menjelang mesyuarat Fed dan Simposium Ekonomi di Jackson Hole minggu ini,“ katanya.

Beliau menambah peniaga dan pelabur menunggu petunjuk sama ada Fed akan mengurangkan kadar dasar pada September.

Sementara itu, ringgit juga meningkat berbanding beberapa mata wang utama lain.

Berbanding yen Jepun, ringgit naik kepada 2.8520/8610 daripada 2.8632/8661 semalam.

Berbanding pound Britain, ringgit meningkat kepada 5.6986/7162 daripada 5.7139/7193.

Berbanding euro, ringgit melonjak kepada 4.9227/9379 daripada 4.9290/9336.

Prestasi ringgit berbeza berbanding mata wang ASEAN.

Ia meningkat berbanding dolar Singapura kepada 3.2845/2949 daripada 3.2902/2936.

Berbanding baht Thailand, ringgit naik kepada 12.9648/13.0127 daripada 12.9942/13.0121.

Namun, ringgit hampir tidak berubah berbanding peso Filipina pada 7.40/7.43 dan rupiah Indonesia pada 260.4/261.3. - Bernama