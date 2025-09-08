RUU Pekerja Gig lindungi pekerja hiburan dengan kontrak lisan sah

KUALA LUMPUR: Rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025 yang diluluskan Dewan Rakyat akan melindungi lebih 1.2 juta pekerja gig termasuk penggiat industri hiburan walaupun dengan perjanjian lisan.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim menjelaskan bahawa kontrak dalam industri hiburan sering dibuat secara lisan menyebabkan pekerja tidak mendapat pengiktirafan sewajarnya ketika pertikaian.

“Amalan terbaik ialah mempunyai kontrak bertulis tetapi di bawah definisi RUU ini, perjanjian perkhidmatan ertinya apa-apa perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis, sama ada nyata atau tersirat.”

Beliau menegaskan kontrak lisan atau tersirat adalah sah jika dibawa ke proses kilanan atau tribunal untuk penyelesaian pertikaian.

RUU ini juga menetapkan pemberian slip gaji kepada pekerja sambilan atau freelancer adalah mandatori untuk mengiktiraf hak mereka secara rasmi.

Kontrak lisan dan penetapan kadar minimum merupakan dua isu utama yang sering dibangkitkan oleh pekerja sektor gig.

Seksyen 13.1 RUU membenarkan pekerja gig meminta slip pendapatan daripada entiti yang mengupah mereka secara wajib.

Kegagalan memberikan slip gaji merupakan kesalahan di bawah Seksyen 13.3 yang boleh dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimum RM50,000.

Penetapan kadar bayaran akan ditangani melalui Majlis Rundingan Tripartite yang akan ditubuhkan termasuk standard minimum kontrak.

Untuk syarikat yang mengalami kemuflisan, RUU menetapkan pembayaran gaji pekerja gig perlu diutamakan sebelum bayaran kepada pemiutang lain.

Malaysia tidak akan melaksanakan perlindungan secara berfasa seperti Singapura yang hanya memfokuskan pekerja e-hailing dan p-hailing pada peringkat awal.

Pekerja gig bukan hanya merangkumi sektor baharu tetapi juga sektor perfileman dan seni yang berhak mendapat pembelaan setara.

RUU Pekerja Gig 2025 dijadual dibentangkan di Dewan Negara sebelum diwarta dan dikuatkuasakan untuk kebajikan pekerja gig. – Bernama