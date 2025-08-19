RUU Pendaftaran Negara 2025 dibentang, data biometrik diperkenalkan

KUALA LUMPUR: Rang Undang-Undang Pendaftaran Negara (Pindaan) 2025 telah dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membentangkan rang undang-undang berkenaan.

Beliau menyatakan bacaan kali kedua dan ketiga akan dibuat dalam persidangan kali ini.

Naskhah biru yang diedarkan di Parlimen menjelaskan tujuan rang undang-undang ini.

RUU bertujuan meminda Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78).

Pindaan termasuk meminda Seksyen 2 Akta 78 untuk memasukkan takrif baharu data biometrik di bawah Fasal 2.

Subseksyen 6(2) akta sama turut dipinda untuk menambah baik kuasa Menteri bagi membuat peraturan-peraturan di bawah Fasal 3.

Subfasal 3(a) bertujuan menggantikan perenggan 6(2)(d) Akta 78.

Ia memberi Menteri kuasa membuat peraturan bagi pengambilan dan perekodan data biometrik.

Peraturan juga termasuk syarat yang boleh dikenakan bagi pengambilan dan perekodan data biometrik.

Subfasal 3(b) bertujuan meminda perenggan 6(2)(e) Akta 78.

Pindaan ini memberi Menteri kuasa membuat peraturan bagi kawalan terhadap penggunaan dan maklumat dalam kad pengenalan.

Subfasal 3(c) pula bertujuan memotong perenggan 6(2)(j) Akta 78.

Perenggan ini sebelum ini memberi Menteri kuasa menetapkan caj maksimum bagi pengambilan gambar.

Pemotongan dibuat memandangkan caj tidak lagi dikenakan bagi pengambilan gambar.

Pindaan turut memasukkan seksyen baharu 6A ke dalam Akta 78.

Seksyen baharu memberi Menteri kuasa dengan kelulusan pendakwa raya untuk membuat peraturan-peraturan.

Peraturan boleh menetapkan kesalahan yang boleh dikompaun serta kaedah dan tatacara pengkompaunan.

Fasal ini juga memberi Ketua Pengarah kuasa untuk mengkompaun kesalahan yang boleh dikompaun.

Kuasa ini dilaksanakan dengan keizinan secara bertulis pendakwa raya. - Bernama