RUU Perolehan Kerajaan 2025 diluluskan bukti kerajaan ada majoriti - Fahmi

KUALA LUMPUR: Kejayaan Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan 2025 yang diluluskan secara undi belah bahagian hari ini membuktikan pihak kerajaan mempunyai majoriti di Dewan Rakyat.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata tindakan pembangkang keluar dewan sejurus keputusan undian diumumkan sekadar usaha memutarbelitkan kekalahan mereka.

“Kita lihat bagaimana pembangkang setelah tewas dalam undi, mencuba untuk putar belit kekalahan mereka seolah-olah isu lain yang telah menimbulkan keresahan, sehingga menyebabkan mereka keluar dari dewan.”

“Bagi saya ini satu taktik yang sangat sinis dan mereka sebenarnya perlu menerima bahawa mereka telah kalah dan sekali lagi membuktikan bahawa pihak kerajaan mempunyai majoriti sementara mereka kekal tidak cukup jumlahnya.”

Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengumumkan RUU itu diluluskan melalui undi belah bahagian yang menyaksikan 125 Ahli Parlimen bersetuju, 63 tidak bersetuju, seorang tidak mengundi dan 32 tidak hadir.

Fahmi turut menyatakan kekecewaan terhadap hujah-hujah pembangkang dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat yang disifatkannya sekadar retorik dan emosi tanpa berpaksikan fakta.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam berkata Kerajaan MADANI melakukan satu lagi reformasi besar melalui pembentangan RUU Perolehan Kerajaan 2025.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata menerusi RUU itu, semak dan imbang diperkukuh dengan keputusan perolehan termasuk keputusan Menteri Kewangan boleh dicabar dan dikaji semula.

Perdana Menteri berkata RUU Perolehan Kerajaan juga memperkenalkan tindakan punitif atas ketidakpatuhan perolehan dan Menteri Kewangan tidak terkecuali atas kesalahan yang diperuntukkan dalam RUU itu.

Mesyuarat Dewan Rakyat kali ini yang bersidang selama 24 hari bermula dari 21 Julai lepas akan melabuhkan tirai hari ini. – Bernama