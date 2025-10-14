RUU perubahan iklim negara ditangguhkan untuk libat urus industri

KUALA LUMPUR: Pembentangan Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara dijangka ditangguhkan bagi membolehkan libat urus secara langsung dan menyeluruh dengan perniagaan dan persatuan.

Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penting bagi pemain industri memahami sepenuhnya implikasi dan keperluan akta tersebut termasuk elemen seperti pengenalan cukai karbon.

Beliau menekankan keperluan mengadakan libat urus langsung dengan semua perniagaan dan persatuan untuk memastikan komuniti perniagaan memahami tujuan pembentangan RUU ini untuk kebaikan ekonomi masa depan.

Johari menyatakan proses libat urus itu akan dijalankan secepat mungkin dan tidak akan dipanjangkan tanpa keperluan sambil menegaskan perundangan itu untuk faedah jangka panjang ekonomi negara.

Beliau memberikan jaminan bahawa kelewatan membentangkan RUU itu tidak akan menjejaskan komitmen Malaysia terhadap Sumbangan Ditentukan Negara di bawah Perjanjian Paris.

Dalam ucaptamanya, Johari berkata undang-undang yang dicadangkan dikenali sebagai Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara akan merangkumi kedua-dua langkah mitigasi dan penyesuaian.

Beliau menjelaskan RUU itu akan memberikan dorongan kepada pembangunan pasaran karbon domestik dan meningkatkan penjajaran dengan sasaran sifar bersih serta NDC.

Johari menegaskan langkah-langkah mitigasi tersebut penting dalam memenuhi NDC Malaysia walaupun negara bersedia untuk berdepan kesan perubahan iklim. – Bernama