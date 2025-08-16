Sambutan Hari Kebangsaan manifestasi perpaduan rakyat - Loke

KLANG: Sambutan Hari Kebangsaan perlu menjadi manifestasi perpaduan rakyat Malaysia dengan menzahirkan kecintaan terhadap negara melalui simbol utama iaitu Jalur Gemilang.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata rakyat tidak sepatutnya hilang fokus walaupun terdapat insiden pemasangan bendera terbalik baru-baru ini.

Beliau menegaskan Jalur Gemilang melambangkan perpaduan dan harus dihormati oleh semua lapisan masyarakat.

“Jalur Gemilang ialah bendera kita bersama dan Hari Kebangsaan sepatutnya menyatupadukan rakyat Malaysia,” katanya semasa berucap di Program Kibarkan Jalur Gemilang Komuniti Pelabuhan Klang.

Loke turut menyerahkan Jalur Gemilang kepada 100 pemandu kenderaan pengangkut barang yang beroperasi di sekitar Pelabuhan Klang.

Beliau menekankan pentingnya sektor logistik dalam memacu ekonomi negara dan perdagangan antarabangsa.

“Tanpa sektor logistik, perdagangan tidak akan berlaku dan ekonomi boleh lumpuh,” jelasnya.

Kerajaan juga memberi perhatian serius terhadap pembangunan Pelabuhan Klang, termasuk perancangan pembukaan pelabuhan ketiga di Pulau Carey.

Loke yakin usaha ini akan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Klang sebagai antara pelabuhan tersibuk di dunia.

“Pelabuhan Klang dan komuniti setempat akan terus mendapat manfaat ekonomi menerusi pelbagai projek pembangunan,” katanya.

Beliau berharap kempen mengibarkan Jalur Gemilang dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat.

“Ini bukan sekadar tentang mengibarkan bendera, tetapi tentang semangat untuk membangunkan Pelabuhan Klang dan negara,” tegas Loke.

Program tersebut diadakan di Bangunan Kelab Sosial dan Rekreasi Lembaga Pelabuhan Klang (LPK). - Bernama