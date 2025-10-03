Sarawak sasar 720 acara perniagaan, impak ekonomi RM2.06 bilion menjelang 2030

KUCHING: Sarawak menyasarkan untuk memperoleh 720 acara perniagaan antara 2026 hingga 2030 di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 dengan unjuran kesan ekonomi sebanyak RM2.06 bilion.

Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan kerajaan negeri kekal komited untuk memperkukuh industri acara perniagaan yang dikenal pasti sebagai salah satu sektor ekonomi utama di bawah Strategi Pembangunan Pasca-COVID-19 2030.

Kerajaan negeri telah meningkatkan dana sokongan kewangan sebanyak 144 peratus sejak 2021 untuk menarik acara bertaraf global dan memperkukuh keupayaan tempatan.

Komitmen ini turut disokong oleh kejayaan menyiapkan Pelan Tindakan Induk Impak Legasi yang membimbing transformasi Sarawak dalam menjadikan acara perniagaan sebagai legasi sosial, ekonomi dan alam sekitar.

Dengan pelaburan tambahan, Sarawak komited untuk memperoleh 50 peratus lebih banyak acara perniagaan dan memastikan sekurang-kurangnya separuh daripadanya menghasilkan legasi yang boleh diukur menjelang 2030.

Kerajaan sedang melabur dalam inisiatif infrastruktur untuk memperkukuh kapasiti menganjur acara global seperti penubuhan AirBorneo dan pembesaran Pusat Konvensyen Borneo Kuching.

Anugerah Borneo Inspires Legacy mencerminkan kesiapsiagaan Sarawak untuk menempatkan dirinya sebagai pesaing yang mencapai kecemerlangan dan rakan kerjasama dengan rakan global.

Kerajaan Sarawak akan terus menyokong industri acara perniagaan dan menyeru sektor kerajaan di Malaysia serta seluruh dunia untuk meneroka potensi acara perniagaan sebagai alat strategik. – Bernama